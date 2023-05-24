В Петербурге поcтроят новые социальные объекты

Госстройнадзор Санкт‑Петербурга выдал разрешение на строительство двух учреждений образования.

Детский сад на 110 мест с бассейном появится в Невском районе на Русановской улице, участок 7. Здание общей площадью почти 2 тыс. кв. м рассчитано на 5 групп.

В Парголово на улице Архитектора Белова, участок 1 возведут школу общей площадью 19,6 тыс. кв. м. Она сможет принять 825 ребят – 33 класса. Для обучающихся будут созданы комфортные условия для обучения. В школе будут предусмотрены столовая на 450 мест, актовый зал на 400 мест, два бассейна, два спортзала.

Новые социальные объекты будут возведены в рамках адресной инвестиционной программы Санкт‑Петербурга.