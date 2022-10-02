На стадионе «Петровский» впервые прошли соревнования на Кубок Председателя городского парламента

С 1 по 2 октября на стадионе «Петровский» впервые проходил турнир по мини-футболу на Кубок Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. На центральной арене встретились 18 команд численностью до 12 человек. В состязаниях приняли участие дети из неблагополучных и малообеспеченных семей. Финальный матч посетили спикер городского парламента Александр Бельский и депутат Антон Соловьев.

- Дорогие друзья, поздравляю вас с сегодняшним праздником футбола. Вы дошли до финала. Кто-то попал в него, кто-то нет, но не расстраивайтесь. Игра есть игра. Я хочу пожелать вам прекрасного матча, и пусть победит сильнейший. Удачи вам, вперед! - напутствовал юных футболистов Александр Бельский.

В финале на поле сразились команды «Петрога» и «Гражданка CITY». Последняя и стала победительницей турнира со счетом 4:2.

Отметим, наряду с петербургским парламентом организаторами состязаний стали Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.