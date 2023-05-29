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Питерец.ру » Спорт » Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»

Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» привезла «Кубок Ярославны»

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19
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» из Ленинградской области заняла второе место на соревнованиях в Великом Новгороде.

Женская сборная по футболу «Ленинградская семья» из Ленинградской области заняла второе место на соревнованиях в Великом Новгороде.

Некоммерческая организация «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» представила регион на традиционном турнире «Кубка Ярославны» по мини-футболу  среди женских любительских команд. По итогам турнира спортсменки заняли второе место. Девушки сыграли 7 матчей, в 6 из которых одержали победу.

Проект «Футбол для мам «Ленинградская семья» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Всего в социальной инициативе принимает участие 70 женщин. В благодарность за поддержку руководитель организации Наталья Яковлева передала кубок комитету общественных коммуникаций Ленинградской области ― он займет почетное место в создаваемом Доме НКО в Гатчине.

Источник: Администрация Ленобласти
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