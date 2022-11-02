В Петербурге прошел турнир по мини-футболу «Своих не бросаем»

Соревнования по мини-футболу «Своих не бросаем» состоялись на базе Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В них состязались восемь команд, в которые вошли представители силовых структур и ведомств, органов исполнительной власти, Совета ректоров города и Ленинградской области. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и проводилось в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В открытии турнира принял участие депутат Законодательного Собрания Антон Соловьев. Призовые места заняли сборные Правительства города, Совета ректоров и Управления МЧС по Петербургу и Ленобласти. Победители выступят на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу.

Турнир организован Санкт-Петербургской общественной организацией ветеранов, инвалидов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов совместно с Советом ректоров при поддержке Комитета по физической культуре и спорту.