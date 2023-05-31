Михаил Барышников и Денис Четырбок получили новые назначения

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников сложил с себя полномочия председателя бюджетно-финансового комитета и постановлением Собрания был назначен на должность представителя ЗС СПб при Правительстве города. Новым председателем БФК избран Денис Четырбок.

Спикер петербургского парламента Александр Бельский прокомментировал это решение: «Мы решили укрепить наше представительство в органах исполнительной власти, и Михаил Иванович Барышников дал свое согласие на это серьезное назначение. У него большой опыт работы в муниципальном совете и администрации муниципального образования, в Законодательном Собрании. Его кандидатура была согласована с Губернатором Санкт-Петербурга. Соответственно Михаилу Ивановичу придется оставить должность председателя бюджетно-финансового комитета, который теперь возглавит Денис Александрович Четырбок. В комитете также требуется кропотливая системная работа. Бюджетный процесс сегодня перешел в новую фазу, начиная с того, что мы отказались от практики депутатских поправок, и теперь формирование сбалансированного бюджета стало предметом коллегиальных органов – комитетов и комиссий парламента. Выстроить эффективное взаимодействие – серьезная задача для Дениса Александровича».