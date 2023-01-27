ента новостей

15:49
На территории Ломоносовского района прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
15:30
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда
15:28
В России появится новое молодежное движение «Вызов»
14:34
Здание Николаевского кавалерийского училища в Петербурге приспособят под школу
14:30
В РГИСИ станет возможно получить второе высшее образование бесплатно
14:27
Блогеры из новых российских территорий посетили СтудФест и блогерский Форум в Санкт-Петербурге
14:25
Ректору Корабелки вручили плотницкий топор
13:54
Чемезов сформировал надежное производство боеприпасов для СВО за 16 лет
12:08
Трамп против войны
11:20
Наличные снова востребованы
10:32
Где отдыхают с детьми
09:58
Проект «Сталинград – история Победы» откроется в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история»
09:56
Внешнее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа опоры
09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
09:14
Минцифры России предложило ужесточить требования к сбору биометрических данных
09:11
Новый турнир вместо Лиги чемпионов? Зачем топ-клубам все-таки нужна Суперлига
19:55
Сербский баскетболист сыграет главную роль в спектакле театра «Буфф»
15:12
В Петербурге мужчина поджог входную дверь бывшей жены
14:19
Бразилия оштрафовала Telegram за то, что она не заблокировала аккаунт ультраправого конгрессмена
14:06
Выборгский театр готовит премьеру спектакля «Дуры мы, дуры…»
13:48
В Петербурге раскрыли двойное убийство 23-летней давности
13:42
В Петербурге прошел творческий вечер «Казахстанцы в боях за Ленинград»
13:34
В Петербурге на территории больницы обнаружены человеческие останки времен ВОВ
13:29
Росгвардейцы поздравили жительницу блокадного Ленинграда
13:28
«Живая память»: Наталия Астахова рассказала истории жителей блокадного Ленинграда
12:37
В Приморском районе полиция проводит проверку по факту обнаружения младенца на остановке
12:32
В Петербурге задержали подозреваемого в автомошенничестве
12:08
В Петербурге задержали банду лжесантехников
11:58
В Ленобалсти в ходе конфликта из-за парковки мужчина выстрелил в оппонента из аэрозольного пистолета
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда

На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда

0
56
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов в честь Ленинградского Дня Победы. Память защитников и жителей блокадного города почтили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты, члены Молодежного парламента.

К подножию монумента «Мать-Родина» также возложили цветы Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены Правительства города, судьи Конституционного суда РФ, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители органов государственной власти Северной столицы, Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций и религиозных конфессий Санкт-Петербурга, сотрудники дипломатических представительств, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Прохождение роты почетного караула и военного оркестра завершило памятную церемонию.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-06-2022, 13:23
На Пискаревском кладбище почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда
18-01-2023, 13:23
Депутаты возложили цветы к мемориалам жителям и защитникам блокадного Ленинграда
8-09-2022, 13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
22-09-2022, 18:55
Парламентарии Петербурга и Волгоградской области возложили цветы на Пискаревском кладбище
8-11-2022, 12:50
На Пискаревском кладбище почтили память сотрудников ОВД и пожарных
8-05-2014, 16:16
На Пискаревском кладбище провели торжественную траурную церемонию

Происшествия на дорогах

0
135
Сегодня, 09:37
В Ленобласти иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом. Погибла водитель Kia
0
104
Сегодня, 09:30
В Ленобалсти мужчина погиб под колесами большегруза
0
150
Вчера, 10:46
В Ленобалсти маршрутка насмерть сбила пенсионерку
0
217
24-01-2023, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
Наверх