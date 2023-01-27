На Пискаревском кладбище возложили цветы в память о защитниках и жителях осажденного Ленинграда

На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов в честь Ленинградского Дня Победы. Память защитников и жителей блокадного города почтили Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты, члены Молодежного парламента.

К подножию монумента «Мать-Родина» также возложили цветы Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены Правительства города, судьи Конституционного суда РФ, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители органов государственной власти Северной столицы, Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественных организаций и религиозных конфессий Санкт-Петербурга, сотрудники дипломатических представительств, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

Прохождение роты почетного караула и военного оркестра завершило памятную церемонию.