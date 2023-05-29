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Питерец.ру » Общество » Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня

Лесничества Ленобласти получает новую технику для защиты леса от огня

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Опубликовал: Вадик Котов
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Администрация Ленобласти
15 единиц техники в рамках нацпроекта «Экология» с начала 2023 года получили лесничества Ленинградской области для охраны лесов от пожаров.

15 единиц техники в рамках нацпроекта «Экология» с начала 2023 года получили лесничества Ленинградской области для охраны лесов от пожаров.

В пожарно-химические  станции управления лесами Ленинградской области  поставлено 2 бортовых пожарных автомобиля, 4 мобильных универсальных пожарных модуля, 9 транспортных прицепов для перевозки к местам работ тяжелых вездеходов.

«Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности, противопожарное обустройство лесов, приобретение новой техники и оборудования, внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров вкупе с оперативной работой лесных пожарных и сотрудников ЛОГКУ «Ленобллес» позволили снизить в 5 раз количество лесных пожаров с момента передачи полномочий Ленинградской области.  В 2022 году  все возгорания в лесах ликвидированы в день обнаружения.  Мы являемся лидерами России и Северо-Запада по защите леса от огня», – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Всего  по плану в 2023 году будет приобретено 22 единицы техники на сумму более 30 млн рублей.

Комитетом по природным ресурсам продолжается реализация национального проекта «Экология» Федерального проекта «Сохранение лесов». Закупка техники позволила достигнуть показателя нацпроекта по оснащённости техникой для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров в 93,5%.

Источник: Администрация Ленобласти
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