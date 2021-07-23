Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия

Военнослужащие и армейская авиация Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия.

Летчиками армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО произведено уже 126 сливов воды, общим объемом около 260 тонн воды. Действия экипажа вертолета Ми-8 позволяют локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами с привлечением военнослужащих ЗВО и подразделений МЧС.

Направленные по решению командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлёва в район ЧС наземные команды военнослужащих оказывают помощь в тушении уже локализованных участков горения леса.

Задействованные военнослужащие оснащены шанцевым инструментом, ранцевыми лесными огнетушителями РП-18, а также единицами пожарной и специальной техники. Всего в тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники. На сегодняшний день работы по пожаротушению ведется в районах поселков Чёрный порог, Настенъярви и Кудама.