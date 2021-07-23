ента новостей

12:41
Смольный эффективно использует соцсети
11:32
В Ленобласти обнаружили мини-плантацию конопли
11:21
В Петербурге полицеские раскрыли мошенничество 12-летней давности
10:46
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия
10:44
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вниз по реке яхты «Уссури»
08:24
Путин не берет ответственность
07:50
Священник скончался от коронавируса
18:57
Лермонтовка запускает бесплатную доставку книг
11:05
Военнослужащие войск РХБЗ ЗВО провели спецобработку Петербурга перед парадом
11:01
На КАД в районе развязки с Московским шоссе до конца августа перекроют две полосы движения
10:56
В Петербурге задержали группу "черных риелторов"
10:31
В Петербурге сотрудники ДПС помогли родиться ребенку
10:28
В Петербурге подросток азиатской внешности изнасиловал 10-летнюю девочку
10:14
Биткоин упал и снова вырос
09:40
Как собирать и готовить грибы
09:12
Финна тоже оштрафовали
00:55
Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?
16:24
Более 100 лейтенантов-выпускников пополнят части Северо-Западного округа Росгвардии
16:20
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке парусника «Россия»
16:13
В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Жигулей»
15:56
В Петербурге мужчина отобрал сумку с продуктами у пенсионерки
10:05
Американца оштрафовали
09:19
Украина не хочет единства
08:23
Финны обманывают?
18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия

Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия

0
44
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Военнослужащие ЗВО продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия

Военнослужащие и армейская авиация Западного военного округа продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров на территории Республики Карелия.

Летчиками армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО произведено уже 126 сливов воды, общим объемом около 260 тонн воды. Действия экипажа вертолета Ми-8 позволяют локализовать очаги активного горения для последующей ликвидации наземными силами с привлечением военнослужащих ЗВО и подразделений МЧС.

Направленные по решению командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлёва в район ЧС наземные команды военнослужащих оказывают помощь в тушении уже локализованных участков горения леса.

Задействованные военнослужащие оснащены шанцевым инструментом, ранцевыми лесными огнетушителями РП-18, а также единицами пожарной и специальной техники. Всего в тушении пожаров участвуют 110 военнослужащих и 10 единиц военной техники. На сегодняшний день работы по пожаротушению ведется в районах поселков Чёрный порог, Настенъярви и Кудама.

Все по теме: видео пожар
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

2-06-2021, 19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
9-10-2020, 13:58
В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания
16-10-2020, 10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
9-05-2021, 14:27
Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом
28-01-2021, 23:02
В Ленобласти более 3,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
165
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
382
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
383
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
497
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх