В Ленинградскую область пришла Всероссийская весенняя акция посадки леса

73 гектара леса прибавилось сегодня в Ленинградской области — в регионе пришла Всероссийская весенняя акция посадки леса.

«Сегодня нашей посадкой леса завершается работа Невского экологического конгресса. Три дня на различных сессиях, круглых столах давали оценку Ленинградской области в вопросах экологии. Мы привыкли критически относиться к себе, но тут — взгляд со стороны. Мы действительно в лидерах по основным экологическим показателям», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он отметил, что по итогам года регион вошёл в тройку лучших в России по лесовосстановлению, защите лесов от пожаров, в пятерку — по ликвидации лесных свалок, в десятку — по ликвидации накопленного экологического ущерба.

«Мы вошли в десятку регионов России среди тех, кто начал применять и раздельный сбор мусора, и предсортировку на полигонах ТКО, а когда перейдём от полигонов к глубокой переработке — мы будем первыми в России. Высокую оценку получил и наш проект по созданию туристических маршрутов по заповедным местам. Наш опыт сегодня тиражируется по Российской Федерации. Спасибо всем, кто вышел сегодня с нами сажать лес», — поблагодарил Александр Дрозденко.

Центральная в Ленинградской области экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» прошла сегодня в Приозерском лесничестве. На территории в 5 га Сосновского лесного питомника высадили 15 тыс. саженцев сибирской лиственницы. Всего в Ленинградской области Всероссийский день посадки леса прошел на 20 площадках в 19 лесничествах-филиалах ЛОГКУ «Ленобллес», высажено 192 тыс. саженцев сосны, ели и лиственницы на площади 72,3 га.