Пожары тушат эффективно

Лесные пожары – одна из проблем, с которой сталкиваются многие регионы. Однако делается все возможное, чтобы свести количество таких возгораний к минимуму. Хороших результатов здесь смогли добиться в Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что регион вошел в топ-5 в сфере ликвидации лесных возгораний. Речь идет о времени остановки огня в лесу. В Ленобласти решают такие проблемы довольно быстро. На это в среднем уходит 4 ч 50 мин.

Если говорить о распространении лесных возгораний, то здесь Ленинградская область заняла 6 место. В среднем огню удается охватить площадь 0,16 га. Возгорания, как правило, устраняются в день обнаружения. В области ведется серьезная работа по восстановлению лесных массивов.