Кадастровая палата Ленобласти приняла участие в масштабных акциях по высадке леса

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» и экопроекта «Аллея землеустроителей» активисты Кадастровой палаты Ленинградской области установили более 50 сеянцев хвойных пород на территории Ореховского участкового лесничества. Мероприятие прошло при поддержке филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

Молодежный совет Кадастровой палаты Ленинградской области принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес» и экопроекте «Аллея землеустроителей». В рамках экологических акций сотрудники установили более 50 сеянцев европейской ели и сосны на территории Ореховского участкового лесничества.

«Приятно ощущать себя частью таких общественно значимых проектов, ведь высадка деревьев вносит огромный вклад в общее дело восстановления лесов и улучшения экологии нашей области. Отдельно хочется поблагодарить сотрудников филиала ЛОГКУ «Ленобллес» за предоставленную возможность и подробные инструкции по высадке деревьев», – отметил председатель молодежного совета Кадастровой палаты Ленинградской области Глеб Головий.

Напомним, что весь год в честь 20-летия Кадастровая палата Ленинградской области проводит самые разные мероприятия. Так, в августе сотрудники филиала привели в порядок территорию Тосненского водопада.