В Ленобласти открылти доступ в лес

Ограничения исключаются постановлением правительства Ленинградской области о регламентировании мер противодействия коронавирусной инфекции на территории региона с 15 по 28 июня, подписанным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Региональному комитету по природным ресурсам предписано обеспечить снятие особого режима доступа в леса.

При этом при походах на лесные территории необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. Нарушение правил предполагает дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Справка

Запрет на посещение лесов был введен 31 марта в рамках комплексных мероприятий по предотвращению распространения новый коронавирусной инфекции на территории региона.