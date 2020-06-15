Ограничения исключаются постановлением правительства Ленинградской области о регламентировании мер противодействия коронавирусной инфекции на территории региона с 15 по 28 июня, подписанным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Региональному комитету по природным ресурсам предписано обеспечить снятие особого режима доступа в леса.
При этом при походах на лесные территории необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности. Нарушение правил предполагает дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Справка
Запрет на посещение лесов был введен 31 марта в рамках комплексных мероприятий по предотвращению распространения новый коронавирусной инфекции на территории региона.
В Ленобласти открылти доступ в лес
0
96
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
© CC0
В Ленинградской области с 15 июня снимается запрет на посещение лесов.
Ограничения исключаются постановлением правительства Ленинградской области о регламентировании мер противодействия коронавирусной инфекции на территории региона с 15 по 28 июня, подписанным губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"