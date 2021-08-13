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Питерец.ру » Экономика » Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса

Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ленинградская область вошла в топ-5 регионов, где доход бюджета за использование лесов превышает расходы государства на лесное хозяйство.

Рейтинг составлен ФГБУ «Рослесинфорг» на основании статистических данных о доходах и расходах на развитие лесного хозяйства регионов за 2020 год.

В 2020 году Ленинградская область обеспечила поступления доходов от использования леса в бюджеты разного уровня в объеме 3 млрд рублей, при этом на развитие лесного хозяйства региона было выделено 1,7 млрд рублей, 1,1 млрд рублей из которых – из областного бюджета.

По итогам первого полугодия лесной комплекс региона уже увеличил на 101 млн рублей по сравнению с показателями прошлого года доход от платы за использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации. С доходом в 1,5 млрд. регион занимает второе место по поступлению платежей среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

Источник: Администрация Ленобласти
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