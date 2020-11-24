В Ленобласти появится экологическая милиция

О планах региона создать экологическую милицию, поощрять волонтёров за сообщения о нарушениях и возлагать расходы за уборку свалок на собственников земельных участков рассказал на встрече с депутатами Законодательного собрания губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава региона также предложил возлагать расходы на уборку свалок на собственников участков.
По словам врио председателя комитета государственного экологического надзора Валерия Татарова, сегодня на собственников участков подано 15 исков о ликвидации свалок, в том числе и о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 905 млн рублей. Судом удовлетворено 10 исков на 254 млн рублей.
Напомним, ранее правительством Ленинградской области был разработан областной закон по регулированию оборота отходов на территории Ленинградской области. Законопроект уже направлен в Законодательное собрание. После утверждения закона в Правительстве рассмотрят возможность создания Положения о поощрении жителей за сообщения о незаконном сбросе мусора.