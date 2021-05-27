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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти волонтеры высадили более 10 000 деревьев

В Ленобласти волонтеры высадили более 10 000 деревьев

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Кингисеппском районе Ленинградской области состоялась массовая посадка деревьев

22 мая во Всемирный день посадки леса состоялась массовая посадка деревьев в Кингисеппском районе Ленинградской области.

За 2 часа силами 92 волонтеров было посажено 10 тысяч саженцев сосны на 3 га Тикописского участкового лесничества. После состоялся горячий обед на свежем воздухе, кормили волонтеров ребята из проекта «Еда спасёт мир» .
Акция проводилась общественной организацией «ЭКА» при финансовой поддержке компании BIOCAD и организационной поддержке общественной организации «Мусора.Больше.Нет».

Карина Ивченко, президент МОО «Мусора.Больше.Нет»:

«Я очень рада, что такое количество жителей Петербурга откликнулись и приехали в субботний день высаживать деревья. Лесничие провели инструктаж и показали, как правильно делать посадки, чтобы большинство саженцев смогли в будущем превратиться в крепкие, здоровые деревья. Нам повезло с погодой: солнце сопровождало нас всю посадку. Участники уехали домой довольными, что смогли выполнить план посадки всего за 2 часа активной работы».

Лейла Самиуллина, волонтер:

«Я давно интересуюсь темой экологии, сортировкой мусора занимаюсь порядка 6 лет. Но мне всегда хотелось выйти за пределы своего дома и сделать что-то по-настоящему заметное. Эта акция как раз позволит увидеть конкретный результат от своих действий. Приехав сюда через пять лет, я смогу увидеть, что сделала что-то реальное в физическом плане.
Мне кажется, давать жизнь чему-то новому, особенно деревьям – это что-то символичное, и сегодня я полна энтузиазма, эмоций. Надеюсь, что в следующий раз на акцию приедет еще большее количество людей».

Мария Арсентьева, инженер по лесовосстановлению 1 категории Кингисеппское лесничество:

«В прошлом году этот участок был вырублен арендатором. По правилам лесовосстановления здесь необходимо было выполнить искусственное лесовосстановление. Двухлетние саженцы сосны, которые были посажены сегодня через 10 лет достигнут высоты 1,5 метра».

Анна Кудашева, координатор проектов движения «ЭКА»:

«Сегодня участники проекта PosadiLes.ru движения «ЭКА» при поддержке компании BIOCAD и организационной поддержке общественной организации «Мусора.Больше.Нет» посадили 10 тысяч саженцев в Ленинградской области. К нам пришло на посадку более 80 волонтеров, разных возрастов, но одинаково позитивно заряженных. У всех только положительные эмоции! Кто-то давно интересуется вопросами лесовосстановления, а кто-то, наоборот, посадил свое первое дерево в жизни, и внес вклад в восстановление лесов нашей большой страны».
Источник: Мусора.Больше.Нет
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