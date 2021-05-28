Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"

Знак «За заслуги перед Ленинградской областью» вручил сегодня председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Встреча состоялась в рамках IX Невского международного экологического конгресса «Экология планеты — устойчивое развитие», проходящего в Таврическом дворце.

«Жители Ленинградской области не просто Вас любят: мы Вами гордимся, — сказал Александр Дрозденко. — Ленинградцы передают Вам слова признательности и уважения».

«Большинство крупных инвестиционных проектов, которые мы реализуем — неизменно находили Вашу поддержку, а некоторые и стартовали именно благодаря Вашей поддержке», — добавил глава региона.

Принимая награду, Валентина Матвиенко отметила, что для нее это действительно большая честь, поскольку Ленинград-Санкт-Петербург и Ленинградская область – родная земля, и часть жизни была связана не только с городом, но и с областью. Председатель Совета Федерации высоко оценила работу Команды 47, благодаря которой область динамично развивается, и подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать региону поддержку на федеральном уровне.