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Питерец.ру » Политика » Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"

Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Валентине Матвиенко присвоен высший знак отличия Ленинградской области

Знак «За заслуги перед Ленинградской областью» вручил сегодня председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Встреча состоялась в рамках IX Невского международного экологического конгресса «Экология планеты — устойчивое развитие»,  проходящего в Таврическом дворце. 

«Жители Ленинградской области не просто Вас любят: мы Вами гордимся, — сказал Александр Дрозденко. — Ленинградцы передают Вам слова признательности и уважения». 
«Большинство крупных инвестиционных проектов, которые мы реализуем — неизменно находили Вашу поддержку, а некоторые и стартовали именно благодаря Вашей поддержке», — добавил глава региона. 

Принимая награду, Валентина Матвиенко отметила, что для нее это действительно большая честь, поскольку Ленинград-Санкт-Петербург и Ленинградская область – родная земля, и часть жизни была связана не только с городом, но и с областью. Председатель Совета Федерации высоко оценила работу Команды 47, благодаря которой область динамично развивается, и подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать региону поддержку на федеральном уровне.

Источник: Администрация Ленобласти
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