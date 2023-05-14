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Питерец.ру » Общество » Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин

Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ-2 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в ходе тренировки в Мурманской области отработали полеты над горной местностью Хибин.

Росгвардейцы выполнили перелет из Санкт-Петербурга в Кировск протяженностью более 1200 километров, где в условиях горного массива Хибин выполнили элементы сложного пилотажа. В одиночном порядке летчики отработали приемы маневрирования в сложных погодных условиях. В районе горных ущелий экипажи отработали приемы маневрирования на разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых, в разное время суток. В ходе выполнения полетных заданий росгвардейцы отработали полет по маршруту с разведкой объектов условного противника с заходом в заданный район для десантирования. Также летчики отработали один из сложнейших элементов тренировочных полетов - посадку на неподготовленную горную площадку.

Финальным этапом полетов стала отработка практических действий при возникновении нештатных ситуаций в горной местности.

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