Петербургские росгвардейцы отработали сложный пилотаж в горах Хибин

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ-2 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии в ходе тренировки в Мурманской области отработали полеты над горной местностью Хибин.

Росгвардейцы выполнили перелет из Санкт-Петербурга в Кировск протяженностью более 1200 километров, где в условиях горного массива Хибин выполнили элементы сложного пилотажа. В одиночном порядке летчики отработали приемы маневрирования в сложных погодных условиях. В районе горных ущелий экипажи отработали приемы маневрирования на разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых, в разное время суток. В ходе выполнения полетных заданий росгвардейцы отработали полет по маршруту с разведкой объектов условного противника с заходом в заданный район для десантирования. Также летчики отработали один из сложнейших элементов тренировочных полетов - посадку на неподготовленную горную площадку.

Финальным этапом полетов стала отработка практических действий при возникновении нештатных ситуаций в горной местности.