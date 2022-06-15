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Питерец.ру » Общество » Авиационные экипажи Ленинградского объединения ВВС и ПВО разыграли «воздушную дуэль»

Авиационные экипажи Ленинградского объединения ВВС и ПВО разыграли «воздушную дуэль»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Авиационные экипажи Ленинградского объединения ВВС и ПВО разыграли «воздушную дуэль»

В Тверской области экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе выполнения учебно - боевых задач плановых полетов отработали ведение воздушных боёв.

В ходе тактического розыгрыша отражения воздушных атак «противника» экипажи сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 выполнили самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух-воздух».

Лётчики также отработали приёмы выхода из зоны ближнего боя с элементами сложного пилотажа. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей, так и обороняющейся стороны.

Воздушные дуэли проходили на малых и средних высотах, на дистанции до нескольких десятков километров.

Отработка подобных лётных тренировок позволяют лётчикам находить рациональные пути решения учебно-боевых задач, тем самым повышая уровень своего профессионального мастерства, вырабатывать актуальные для современного воздушного боя тактические приёмы.

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