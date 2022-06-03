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В Ленобласти лётчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты

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37
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области лётчики армейской авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО выполнили учебно-тренировочные полеты  

В Ленинградской области в отдельном вертолетном полку Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полёты в сложных метеорологических условиях.

В ходе тренировки пилоты многоцелевых транспортных вертолетов Ми-8 и разведывательно-ударных Ми-8 «Ночной охотник» в условиях сложных метеорологических условий провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле ракетами класса «воздух—воздух» и «земля—воздух».

Кроме того, в темное время суток, лётчики отработали посадку воздушного судна на неосвещенные, необозначенные площадки без применения посадочных фар с использованием очков ночного видения ОНВ.

Полеты в ночное время осложняются слабой освещенностью земной поверхности, ухудшением видимости объектов и однообразием окружающей обстановки.

Всего экипажи выполнили 2 летные смены, к полетам было привлечено до 10 вертолётов различных модификаций, более 60 членов экипажей и специалистов наземных служб.

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