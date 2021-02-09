В Ленобласти экипажи армейской авиации ЗВО нанесли ракетные удары по бронетехнике условного противника

Боевые экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28 « Ночной охотник» и Ми-35 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по колоннам бронетехники условного противника в ходе подготовки к отборочным этапам конкурса воздушной выучки «Авиадартс-2021» в рамках Армейских международных игр.

Для выполнения учебно-боевых задач экипажи отдельного вертолётного полка совершили перелеты с аэродрома базирования на полигон Кинисеппский (Ленинградская область) выполняя манёвры ухода от средств ПВО условного противника.

Полет в заданный район действий осуществлялся в составе звеньев на предельно малой высоте до 30 м.

Кроме того, летчики отработали посадку на неподготовленные заснеженные участки местности.

Лётную смену учебно-тренировочных полетов выполнили более 30 летчиков вертолетного полка.