Губернатор поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с Международным женским днем

Накануне Международного женского дня губернатор Александр Беглов посетил Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова. Он встретился с ее сотрудницами – врачами и медсестрами, поздравил их с праздником и поблагодарил за труд.
В клиниках Военно-медицинской академии сегодня проходят лечение раненые участники СВО.
Слова благодарности глава города также адресовал медсестрам клиники офтальмологии и Первой клиники терапии усовершенствования врачей.
Организации лечения и реабилитации участников специальной военной операции сегодня уделяется особое внимание. Губернатор отметил, что после лечения в академии получившие ранения бойцы смогут пройти курс реабилитации в городских поликлиниках. Он напомнил, что отделения реабилитации для участников СВО сейчас создаются в каждой поликлинике города.