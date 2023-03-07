Губернатор поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с Международным женским днем

Накануне Международного женского дня губернатор Александр Беглов посетил Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова. Он встретился с ее сотрудницами – врачами и медсестрами, поздравил их с праздником и поблагодарил за труд.

«Профессию медсестры выбирают самые терпеливые, добрые, чуткие, отзывчивые», - сказал Александр Беглов.

В клиниках Военно-медицинской академии сегодня проходят лечение раненые участники СВО.

«Знаю, что еще в самом начале специальной военной операции, когда многое было впервые, вы не только выхаживали раненых. Вы окружили их настоящей домашней заботой, чтобы поддержать ребят», - сказал губернатор, обращаясь к медсестрам клиники военно-полевой хирургии.

Слова благодарности глава города также адресовал медсестрам клиники офтальмологии и Первой клиники терапии усовершенствования врачей.

«Вы возвращаете к жизни даже самых тяжелых пациентов своей заботой и невероятным терпением», - сказал он.

Организации лечения и реабилитации участников специальной военной операции сегодня уделяется особое внимание. Губернатор отметил, что после лечения в академии получившие ранения бойцы смогут пройти курс реабилитации в городских поликлиниках. Он напомнил, что отделения реабилитации для участников СВО сейчас создаются в каждой поликлинике города.