В Ленобласти командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили военнослужащих, проходящих лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине.

Генерал-полковник Павел Дашков заслушал доклады врачебного состава о проводимых лечебных мероприятиях, проверил условия размещения раненых и оснащенность госпиталя.

«Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают», - доложил командующему округом начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин.

В лечебных палатах командующий округом и губернатор региона пообщались с ранеными военнослужащими. От имени ленинградцев Александр Дрозденко передал росгвардейцам поздравления с наступающим Днём войск национальной гвардии Российской Федерации и памятные сувениры.