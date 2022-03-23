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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих

В Ленобласти командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области командующий Северо-Западным округом Росгвардии посетил раненых военнослужащих

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили военнослужащих, проходящих лечение после ранения в ходе специальной военной операции на Украине.
Генерал-полковник Павел Дашков заслушал доклады врачебного состава о проводимых лечебных мероприятиях, проверил условия размещения раненых и оснащенность госпиталя.
«Все пациенты находятся в стабильном состоянии, в нашем госпитале они получают необходимую медицинскую помощь с использованием высокотехнологичного оборудования. В настоящее время военнослужащие выздоравливают», - доложил командующему округом начальник госпиталя подполковник медицинской службы Сергей Шилин.
В лечебных палатах командующий округом и губернатор региона пообщались с ранеными военнослужащими. От имени ленинградцев Александр Дрозденко передал росгвардейцам поздравления с наступающим Днём войск национальной гвардии Российской Федерации и памятные сувениры.

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