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Питерец.ру » Общество » Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов

Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов

Медицинские работники клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина получили благодарности от депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, члена фракции «Единая Россия» Михаила Валентиновича Романова. Парламентарий посетил медицинское учреждение, поздравил сотрудников клиники с прошедшим профессиональным праздником и выразил огромную признательность за верность своему призванию спасать человеческие жизни и самоотверженный труд.

Михаил Романов отметил – именно медики, первыми вставшие на борьбу с коронавирусной инфекцией, смогли сдержать распространение пандемии. Медсестры и врачи жили в больницах, неделями не видясь с родными и заботясь о пациентах. Благодаря сложной работе сегодня страна постепенно возвращается к прежней жизни. Депутат также поздравил с присвоением Ордена Пирогова главного врача клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Дениса Гусева за высокий профессионализм и большой вклад в борьбу против COVID-19 – Указ об этом накануне подписал Президент РФ Владимир Путин.

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