Военные медики Центрального военного округа стали победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь»

Сегодня на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова состоялась церемония награждения победителей и призёров всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь».

В состязаниях приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Первое место по итогам двух этапов заняла сборная команда медиков Центрального военного округа, набрав 1093 балла. Второе место у команды Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (909 баллов), третье - у команды Восточного военного округа (759 баллов).

Кубок и золотые медали руководителю команды-победителя вручил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев.

«Хочу поблагодарить все команды за участие, с такой ожесточённостью и яростью к победе выступают лучшие из лучших. Каждая из команд произвела на нас неизгладимое впечатление. Желаю вам успехов и так держать», - сказал Александр Серговенцев.

На церемонии награждения также присутствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

На этапах состязаний командам необходимо было быстро и безошибочно собрать пневмо-каркасную палатку и организовать внутри мобильный госпиталь с помещениями для сортировки раненых, перевязочной, аптекой и операционной.

Важным этапом соревнований было оказание медицинской помощи с использованием симуляционного оборудования - проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Всеармейский этап соревнований «Военно-полевой госпиталь» проводится в Вооруженных Силах впервые. Всего в соревнованиях приняли более 120 военных медиков от каждого округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Военно-медицинской академии.