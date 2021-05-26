Payeer

ента новостей

23:24
На чемпионате мира по хоккею голкипер СКА Самонов не пропустил в матче с Данией
19:54
В Пулково прошли ветеринарный контроль почти 3,5 тысячи шкурок соболя
19:51
В Петербурге расскажут, как создать молодёжное мероприятие своими силами и с малым бюджетом
19:48
Военные медики Центрального военного округа стали победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь»
12:55
В Петербурге пройдет выставка работ селебрити-фотографа Славы Новикова
12:46
Выставка современных грузинских художников
12:33
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство»
12:22
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» мошенникам два миллиона рублей
12:13
В Петербурге первокурсник колледжа выпал из окна и погиб
12:04
Лекция «Образы Александра Невского в истории России»
11:56
В Петербурге полиция начала масштабную проверку таксистов
11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
10:52
Возможно ли сотрудничество с США?
10:26
Идея с небоскребом
16:31
Культурная программа Книжного салона на Дворцовой площади
15:04
Выставка Александра Шишкина-Хокусая в Marina Gisich Gallery
14:51
Открытие фотопроекта «Один день из жизни России»
13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
12:22
Выставка «Место, где все начинается»
12:10
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
11:51
В Петербурге уборщица обокрала 95-летнюю пенсионерку
08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Военные медики Центрального военного округа стали победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь»

Военные медики Центрального военного округа стали победителями всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь»

0
73
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
Команда набрала максимальное количество баллов на этапах развертывания, оборудования и организации работы полевого госпиталя.

Сегодня на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова состоялась церемония награждения победителей и призёров всеармейских соревнований «Военно-полевой госпиталь».

В состязаниях приняли участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Первое место по итогам двух этапов заняла сборная команда медиков Центрального военного округа, набрав 1093 балла. Второе место у команды Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (909 баллов), третье - у команды Восточного военного округа (759 баллов).

Кубок и золотые медали руководителю команды-победителя вручил заместитель начальника Главного военно-медицинского управления генерал-майор Александр Серговенцев.

«Хочу поблагодарить все команды за участие, с такой ожесточённостью и яростью к победе выступают лучшие из лучших. Каждая из команд произвела на нас неизгладимое впечатление. Желаю вам успехов и так держать», - сказал Александр Серговенцев.

На церемонии награждения также присутствовал начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

На этапах состязаний командам необходимо было быстро и безошибочно собрать пневмо-каркасную палатку и организовать внутри мобильный госпиталь с помещениями для сортировки раненых, перевязочной, аптекой и операционной.

Важным этапом соревнований было оказание медицинской помощи с использованием симуляционного оборудования - проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Всеармейский этап соревнований «Военно-полевой госпиталь» проводится в Вооруженных Силах впервые. Всего в соревнованиях приняли более 120 военных медиков от каждого округа, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Военно-медицинской академии.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-05-2021, 19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
17-09-2020, 20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
1-10-2020, 19:41
В Петербурге военнослужащие ЗВО приняли участие в открытии мемориала «Оружейникам Отечества»
7-04-2021, 15:58
В Петербурге прошли соревнования по армейскому рукопашному бою среди курсантов
19-02-2021, 20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
85
Вчера, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
311
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
308
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
330
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
Наверх