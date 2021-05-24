В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей

В соревнованиях примут участие более 120 военнослужащих от военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Военно-медицинской академии.

С 24 по 26 мая в Ленинградской области (г. Красное Село) на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова пройдут всеармейские соревнования «Военно-полевой госпиталь». В состязаниях примут участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня в учебном центре Академии состоялось торжественное открытие соревнований, в котором принял участие заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев.

На территории воинской части в г. Красное Село будет собрано более 120 военнослужащих, которым предстоит пройти этапы по развертыванию, оборудованию и организации работы полевого госпиталя.

Участники команд продемонстрируют профессиональные навыки с использованием симуляционного оборудования – проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок и шин, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Соревнования по развертыванию и организации военно-полевых госпиталей проводятся впервые.

В этот же день начнется основной этап тактико-специального учения «Очаг-2021», который проводится академией в 59-й раз.

Курсанты и слушатели академии отработают вопросы оказания медицинской помощи на поле боя, а также оказания помощи и эвакуации раненых и больных, начиная с медицинского взвода и заканчивая отдельным медицинским батальоном.

В учении будут задействованы вертолеты, оснащенные медицинскими модулями, на которых будут отрабатываться вопросы авиационной эвакуации.