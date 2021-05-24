Payeer

ента новостей

08:52
Как насчет материальных бонусов?
08:28
Евро не отменят
01:28
Холодный душ от Словакии на чемпионате мира по хоккею
19:56
Начался сбор подписей за установку памятника Маршалу Жукову у южного рубежа обороны Ленинграда
19:48
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста
19:44
В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей
19:38
«Пушкинский вечер» в Историческом парке
19:36
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение
12:05
В Ленобласти на пожаре погиб человек
11:52
Команда правительства Ленобласти победила на фестивале «Вперёд к ГТО»
11:49
В Петербурге аферисты выманили у известного филолога более 130 тысяч рублей
11:26
В петербургском метро подросток упал на рельсы
11:15
Кто востребован?
09:50
Что с вторичкой?
00:59
Сенсации на хоккейном чемпионате продолжаются: Беларусь обыграла Швецию
10:07
Готово 6 тысяч коек
09:15
Некоторые продукты стали дешевле
20:44
«Теплосеть Санкт-Петербурга» повышает надежность теплоснабжения для 8 тысяч жителей Центрального района
20:41
В Петрбурге задержали изготовителя детской порнографии
20:28
В порту Петербурга модернизируют нефтяной терминал
09:43
Почему нет массовой вакцинации?
09:14
У США нет другой стратегии
20:22
Главе Куйвози вменяют незаконное предпринимательств
20:03
Во время «Ночи музеев» посетителей Музея Набокова научат делать брошки-бабочки
20:00
Липовый диплом, обман дольщиков и участие в мошенничестве не помешали Антону Морозу выдвинуться в праймериз «Единой России»
19:32
Морской базар
18:07
Вечер профессионального бокса в Санкт-Петербурге
17:00
Интерактивная карта Петербурга 90-х
16:37
Скончался кинооператор Кирилл Мошкович
16:34
Выставка японского художника Синтаро Охаты
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей

В Ленобласти пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей

0
57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
В Ленинградской области пройдут всеармейские соревнования по развертыванию военно-полевых госпиталей

В соревнованиях примут участие более 120 военнослужащих от военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Военно-медицинской академии.

С 24 по 26 мая в Ленинградской области (г. Красное Село) на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова пройдут всеармейские соревнования «Военно-полевой госпиталь». В состязаниях примут участие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сегодня в учебном центре Академии состоялось торжественное открытие соревнований, в котором принял участие заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-майор медицинской службы Александр Серговенцев.

На территории воинской части в г. Красное Село будет собрано более 120 военнослужащих, которым предстоит пройти этапы по развертыванию, оборудованию и организации работы полевого госпиталя.

Участники команд продемонстрируют профессиональные навыки с использованием симуляционного оборудования – проведение сердечно-легочной реанимации, внутривенное введение лекарственного вещества, наложение повязок и шин, коникотомия, проведение дренирования плевральной полости.

Соревнования по развертыванию и организации военно-полевых госпиталей проводятся впервые.

В этот же день начнется основной этап тактико-специального учения «Очаг-2021», который проводится академией в 59-й раз.

Курсанты и слушатели академии отработают вопросы оказания медицинской помощи на поле боя, а также оказания помощи и эвакуации раненых и больных, начиная с медицинского взвода и заканчивая отдельным медицинским батальоном.

В учении будут задействованы вертолеты, оснащенные медицинскими модулями, на которых будут отрабатываться вопросы авиационной эвакуации.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
17-09-2020, 20:22
Военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии победили в Чемпионате Санкт-Петербургского гарнизона по стрельбе
9-12-2020, 16:52
В Петербурге откроется Музей медицины локальных войн
18-10-2012, 07:01
Переезд Военно-медицинской академии займет не один год
20-02-2021, 18:55
В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги
16-06-2015, 17:41
Торжественный прием в честь лучших выпускников военно-морского флота России

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
273
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
0
271
18-05-2021, 10:39
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе Р-23 "Псков"
0
301
17-05-2021, 15:58
В Ленобласти столкнулись три автомобиля
0
369
17-05-2021, 11:35
В Петербурге водителя-наркомана задерживали со стрельбой
Наверх