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Питерец.ру » Общество » В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам

В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Санкт-Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков вручил награды врачам Военно-медицинской академии, оказывавшим помощь в излечении росгвардейцев, раненых в ходе  выполнения боевых задач по защите населения Донбасса.

В соответствии с приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова одиннадцать военных врачей были награждены ведомственными медалями.

В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполнили боевые задачи по предотвращению нападений на войсковые и гуманитарные колонны, а также нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике, задержали большое число участников националистических вооруженных формирований, разминировали освобождённые населенные пункты. Раненые росгвардейцы получили высококвалифицированную помощь в петербургской Военно-медицинской академии.

ВИДЕО: https://disk.yandex.ru/i/9wI5Lu8QIygi4w

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