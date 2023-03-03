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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре

В Ленобласти образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре

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48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре, которую установят в Парке воинской славы на Румболовской горе в Ленинградской области.

Образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре, которую установят в Парке воинской славы на Румболовской горе в Ленинградской области.

В основе композиции — женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца. 

Площадку для будущего памятника выбрали Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

«Отличный мемориальный комплекс, где увековечен подвиг всех героических защитников Ленинграда. Современное решение мемориального пространства на Румболовской горе стало местом притяжения для горожан и туристов, решивших познакомиться с памятными местами на Дороге жизни. Здесь проходят все главные областные военно-патриотические мероприятия», — отметил Александр Дрозденко.

Выбор места тоже не случаен — спасению детей блокадного Ленинграда уделялось большое значение. Сирот направляли в детские дома, в том числе во Всеволожск, где в годы Великой Отечественной войны находилось около 10 таких учреждений. За период  блокады в них умерло 297 детей. На Рябовском кладбище во Всеволожске находится мемориальный комплекс, посвященный погибшим в годы блокады всеволожцам, в том числе детям из детских домов.

Источник: Администрация Ленобласти
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