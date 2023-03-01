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Питерец.ру » Общество » Под Гатчиной готовится площадка для мемориала жертвам фашизма

Под Гатчиной готовится площадка для мемориала жертвам фашизма

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67
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Под Гатчиной готовится площадка для Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Под Гатчиной готовится площадка для Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны.

Мемориал станет самым высоким в России — его высота составит 47 метров. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район осмотрел площадку, где уже начались работы, предваряющие установку мемориала, и обсудил ход строительства комплекса. 

«Сейчас для нас главное — это сроки, потому что Мемориал станет главной площадкой, где в 2024 году будет отмечаться 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победы в Ленинградской битве», — отметил Александр Дрозденко. 

С инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Мемориал будет создан в Гатчинском районе Ленинградской области ─ в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские концентрационные лагеря для советских детей.  

По итогам творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект Мемориального комплекса, организованного Российским военно-историческим обществом, была выбрана работа скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. В 2022 году проект одобрили члены Российской Академии Художеств и поддержали ленинградские ветераны и бывшие узники концлагерей.

Источник: Администрация Ленобласти
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