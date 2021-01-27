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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда

В Ленобласти военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области военнослужащие ЗВО почтили память защитников блокадного Ленинграда

Сегодня в городе Луга Ленинградской области состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине полного снятия блокады города Ленинграда с участием военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа.

В ходе митинга у стелы «Город воинской славы» командующий общевойсковой армией генерал-майор Владислав Ершов совместно с военнослужащими гарнизона, ветеранами Великой Отечественной войны и жителями города возложил цветы и венки к подножью мемориала. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших защитников Родины. Почётный караул и военный оркестр провели ритуал отдания воинских почестей.

«Этой победой мы, прежде всего, обязаны Героям, имена которых навечно остались в летописи блокады. Людям, которые под непрерывной канонадой вражеских орудий проложили Дорогу жизни. Труженикам тыла, без повседневной работы которых было бы невозможным прорвать кольцо окружения» - отметил в своем выступлении генерал-майор Владислав Ершов.

Кроме того, в рамках мероприятия военнослужащие посетили передвижные выставки «Поезд победы» и «Блокадный хлеб», в ходе которой участников экскурсии ознакомили с основными событиями и героическими страницами Великой Отечественной войны, интересными и малоизвестными фактами героической обороны города Ленинграда.

Все по теме: Ленобласть Лужский район
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