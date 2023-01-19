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Питерец.ру » Общество » В Ленобалсти представили макет Мемориального комплекса жертвам фашизма

В Ленобалсти представили макет Мемориального комплекса жертвам фашизма

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
К 80-летию полного снятия блокады Ленинграда — мемориал жертвам фашизма

Российское военно-историческое общество выполнило макет Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Открытие мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области будет приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. 

«Этот год для нас особенный ― мы отмечаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда и готовимся отметить в 2024-м 80-летие полного снятия блокады и освобождения оккупированных территорий Ленинградской области. Потому строительство мы рассматриваем как наш долг перед памятью всех ленинградцев, погибших в годы блокады и оккупации», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2022 году за счет бюджета Ленинградской области были выполнены работы по инженерным изысканиям. Благоустройством территории вокруг мемориала занимаются специалисты Ленинградской области. Дорогу к мемориалу также выполнят областные службы. 

Справка 

В 2020 году с инициативой создания Мемориального комплекса жертвам геноцида выступили Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Идея была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

Проект будущего мемориала одобрили эксперты Российской академии художеств, позже его поддержали жители Ленинградской области, ветераны войны и бывшие узники концлагерей.

Возведением мемориального комплекса занимается Российское военно-историческое общество. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В основе мемориала ― 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми ― семья, которую нацисты выгнали из дома. Это аллегория образа Родины-Матери, которая оказалась в очень тяжелом положении, но готова до последнего защищать своих детей. По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен Вечный Огонь.

Пользователем будущего мемориала  станет Парковое агентство Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
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