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Питерец.ру » Культура » В Петербурге появится памятник медработникам блокадного Ленинграда

В Петербурге появится памятник медработникам блокадного Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге появится памятник медработникам блокадного Ленинграда

У здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда заложили камень на месте будущего памятника Великому подвигу медицинских работников.

В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор Александр Беглов, депутат Александр Ржаненков, руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, делегация блокадников, проживающих в Донецкой Народной Республике, российский политический деятель, внук Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова Леонид Говоров.

– Ленинградские медики, которые сами были на грани жизни и смерти, находили в себе силы спасать людей. 8 сентября – день, когда вокруг нашего города замкнулось кольцо вражеских войск. Это скорбная дата для всех нас. Моя семья – не исключение. Мои бабушка и дедушка, как и тысячи других горожан, прошли через это страшное испытание. Когда бомбили Бадаевские склады, всем стало понятно, что город будет голодать. Ленинград выстоял, и в этом – огромная заслуга работников социальных учреждений, – отметил Александр Бельский.

Блокадница Елена Кан трудилась в осаждённом Ленинграде медсестрой в одной из детских поликлиник Московского района. По её словам, современники сразу оценили подвиг медиков, потому что они трудились круглосуточно, безостановочно, с полной самоотдачей.

– Ленинградским врачам приходилось работать в холодных помещениях, зачастую в темноте, под постоянными бомбёжками и артобстрелами. Тяжёлые обстоятельства, голод, не сломили наш дух, – сказала она.

Леонид Говоров рассказал, что профессия врача была очень востребована. Он отметил, что в Ленинграде в то время появились новые практики, в том числе по работе с истощёнными людьми, медицина работала на всех уровнях.

– Это правильно, что мы закладываем памятник медикам рядом с монументом «Блокадному учителю». Люди этих двух профессий сделали очень многое для того, чтобы город выстоял, – добавил он.

Губернатор Александр Беглов и спикер городского парламента за чашкой чая отдельно пообщались с делегацией, приехавшей в Петербург из Донецка. Глава города рассказал гостям о планах по развитию музея обороны и блокады Ленинграда, о том, как идет работа по восстановлению Мариуполя. Он подчеркнул, что Петербург продолжит принимать детей из города-побратима. Летом в лагере «Дружных» отдохнули 1500 юных мариупольцев. Он также сообщил, что по договоренности с руководством ДНР, порядка 20 блокадников из Донбасса будут проходить курс оздоровления в пансионатах Петербурга.  

В Донецке сегодня проживают 17 жителей блокадного Ленинграда. Одной из них – Любови Шадриной – губернатор вручил памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

По завершении мероприятия состоялся концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады. На сцене под открытым небом выступили народные артисты России Сергей Мигицко и Сергей Новожилов, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, победитель телевизионного шоу «Голос» Пётр Захаров, актриса Анна Фомичева, хор Ансамбля Западного Военного округа и театр детской песни.

Источник: ЗАКС
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