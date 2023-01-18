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Питерец.ру » Общество » Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда

Ленобласть чтит память героев, прорвавших блокаду Ленинграда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к мемориалу «Белый танк»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с ветеранами и волонтерами возложил цветы к мемориалу «Белый танк» — на этом месте 80 лет назад, в январе 1943-го, советские войска прорывали блокаду Ленинграда.

«У каждого из нас в сердце хранится память о прорыве блокады Ленинграда. И 18 января для всех нас — это день, когда мы вспоминаем всех, кто погиб за Ленинград, прорывал блокаду Ленинграда — это солдаты Волховского и Ленинградского фронтов. Это день, когда в 1943 году весь мир понял, что победа в войне с фашистами будет за нами. Я благодарю всех, кто пришел сегодня на юбилейный митинг к музею «Прорыв», где мы собираемся каждый год. Важно, что сюда, невзирая на возраст, всегда приходят блокадники. Сегодня они живут в десятках стран. И они все герои и победители, и заслуживают нашей памяти и уважения», — отметил Александр Дрозденко. 
«Ваша правда и ваши истории очень важны тем молодым ребятам, которые стоят рядом с вами. Они должны знать правду о Великой Отечественной войне», ― сказал губернатор Ленинградской области, обращаясь к блокадникам.

Глава региона почтил память воинов, принимавших участие в наступательной операции Ленинградского и Волховского фронтов «Искра», завершившейся прорывом немецко-фашистской блокады 18 января 1943 года. После минуты молчания оркестр исполнил гимн, а над Невой выпустили дымовой триколор. 

Торжественная     акция    «На рубеже   бессмертия», посвященная 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, традиционно проходит в Кировском районе Ленинградской области на территории музея «Прорыв».

Источник: Администрация Ленобласти
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