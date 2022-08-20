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Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал Кингисеппу грамоту о присвоении почетного звания «Город воинской доблести».

Празднование 638-й годовщины со Дня образования города Кингисеппа началось с открытия стелы.

«Сегодня тройной праздник — День города, День химика и открытие стелы «Город воинской доблести». В Ленинградской области есть города воинской славы, но вся Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны была сплошным полем битвы и действий партизанских отрядов. Ни одна территория Европы и Союза не испытывала такие бои. Мы помним оборону кингисеппского рубежа и кингисеппских партизан, которые сдерживали фашистов. Поздравляю вас с высоким званием, помните и храните свою историю», — сказал Александр Дрозденко.

Звание присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при обороне города Кингисеппа и 21-го Кингисеппского укрепрайона в августе 1941 года от наступающих на Ленинград немецких дивизий. А также за героические подвиги партизан-кингисеппцев из 12-й Приморской партизанской бригады, нанесших значительный ущерб тылам врага в 1943-1944 годах.

Подвиг кингисеппцев внесен в «Книгу воинской доблести Ленинградской области». 
Областной закон о присвоении городу Кингисеппу почетного звания «Город воинской доблести» подписан губернатором Ленинградской области 30 ноября 2020 года.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район
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