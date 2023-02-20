ента новостей

15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
14:54
В Петербурге представлены элементы РСЗО HIMARS, обнаруженные росгвардейцами
14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
14:35
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 20 по 28 февраля
14:33
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту применении насилия в отношении представителя власти
14:29
В Петербурге депутаты-единороссы провели патриотические уроки для школьников
14:27
Военкор Котенок рассказал о продвижении «вагнеровцев» под Бахмутом
13:56
В Петербурге мужчина стал тратить деньги с найденой карты и получил 1 года лишения свободы условно
13:27
В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»
13:24
В Ленобласти расширяют трассу А-181 «Скандинавия»
13:20
В Ленобласти изменится график детских выплат
13:14
В Петербурге полицейские пресекли деятельность организованной группы интернет-мошенников
11:11
Что с модернизацией поликлиник?
10:39
Поговорят о важном с родителями
10:23
В Петербурге задержали хулигана, стрелявшего из охолощённого пистолета из окна автомобиля
10:19
В центре Петербурга задержан хулиган, применивший в ходе драки травматическое оружие
10:04
«Газпром» будет активно работать с КНР
09:55
Турист погиб при нападении акулы у побережья Новой Каледонии
09:49
В Ленобласти после пожара в доме обнаружено обгоревшее тело человека
09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
23:31
Без Клюки волейбольный «Зенит» уступил «Белогорью» 1–3
20:17
СКА крупно победил «Трактор» и перевалил за 100 очков в регулярном чемпионате
17:15
В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении АЗС
15:21
В Павловске задержали подозреваемого в угоне каршеринга
15:10
После резонанса в СМИ СК РФ решил возобновить проверки по «Даче Фаберже» в Петербурге
13:58
В Петербурге задержали грабителя
13:16
Для членов семей мобилизованных военнослужащих организовали медосмотры
13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
12:40
У жителя Тосно под шкафом нашли пистолет-пулемет
12:33
В Петербурге пенсионерка «инвестировала» в аферистов более 5,5 миллионов рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»

В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»

0
85
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Санкт-Петербурге стартовал благотворительный марафон в рамках акции «Всё для Победы!»

В Санкт-Петербурге стартовал благотворительный марафон в рамках акции «Всё для Победы!», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества и поддержке специальной военной операции. Сегодня с 12.00 до 16.00 в прямом эфире на телевидении, радиостанциях, в интернете проходит сбор средств в поддержку участников СВО и мирного населения Донбасса. В марафоне телеканала «Санкт-Петербург» принимает участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.

— Перед нами стоят непростые задачи — отстроить разрушенные войной города, восстановить инфраструктуру, принести нашим гражданам мирную, благополучную жизнь. Петербург стал побратимом Мариуполя. Там работают наши строители, медики, специалисты коммунального хозяйства. Едва ли не каждую неделю в город на Азовском море отправляются грузы гуманитарной помощи, собранной петербуржцами. Продукты питания, лекарства, тёплые вещи, книги — всё, в чём испытывают нужду жители освобождённого Мариуполя. Мы заботимся о наших защитниках и их семьях. О тех, кто сражается под Артемовском и Купянском, оберегает мирных граждан Донецкой и Луганской областей. Большой вклад в это вносит Общероссийский Народный фронт. Я призываю всех принять участие в акциях, — обратился к горожанам Александр Бельский в ходе своего выступления.

Отметим, акция «Всё для Победы!» – федеральный проект Общероссийского Народного фронта. Сбор средств в каждом регионе осуществляется по индивидуальному QR-коду на счёт фонда «Всё для Победы». Все собранные в Северной столице пожертвования будут направлены на закупку военного снаряжения, медикаментов, тёплых вещей, квадрокоптеров для мобилизованных и добровольцев из Петербурга, а также для обеспечения предметами первой необходимости мирного населения, пострадавшего в ходе военных действий.

Источник: ЗАКС
Все по теме: видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-12-2022, 09:45
При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
10-09-2022, 15:53
Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск
3-10-2022, 16:32
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента
18-11-2022, 14:41
Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»
11-11-2022, 12:38
В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 15:11
В Ленобласти иномарка вылетела в кювет. Водителя деблокировали спасатели
0
90
Сегодня, 09:32
В Ленобласти четыре человека погибли и трое пострадали в жутком ДТП под Выборгом
0
127
Вчера, 13:13
В Красносельском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
0
201
18-02-2023, 12:04
В Ленобласти на трассе «Кола» иномарка напоролась на ограждение
Наверх