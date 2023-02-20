В Петербурге стартовала акция «Всё для Победы!»

В Санкт-Петербурге стартовал благотворительный марафон в рамках акции «Всё для Победы!», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества и поддержке специальной военной операции. Сегодня с 12.00 до 16.00 в прямом эфире на телевидении, радиостанциях, в интернете проходит сбор средств в поддержку участников СВО и мирного населения Донбасса. В марафоне телеканала «Санкт-Петербург» принимает участие спикер петербургского парламента Александр Бельский.

— Перед нами стоят непростые задачи — отстроить разрушенные войной города, восстановить инфраструктуру, принести нашим гражданам мирную, благополучную жизнь. Петербург стал побратимом Мариуполя. Там работают наши строители, медики, специалисты коммунального хозяйства. Едва ли не каждую неделю в город на Азовском море отправляются грузы гуманитарной помощи, собранной петербуржцами. Продукты питания, лекарства, тёплые вещи, книги — всё, в чём испытывают нужду жители освобождённого Мариуполя. Мы заботимся о наших защитниках и их семьях. О тех, кто сражается под Артемовском и Купянском, оберегает мирных граждан Донецкой и Луганской областей. Большой вклад в это вносит Общероссийский Народный фронт. Я призываю всех принять участие в акциях, — обратился к горожанам Александр Бельский в ходе своего выступления.

Отметим, акция «Всё для Победы!» – федеральный проект Общероссийского Народного фронта. Сбор средств в каждом регионе осуществляется по индивидуальному QR-коду на счёт фонда «Всё для Победы». Все собранные в Северной столице пожертвования будут направлены на закупку военного снаряжения, медикаментов, тёплых вещей, квадрокоптеров для мобилизованных и добровольцев из Петербурга, а также для обеспечения предметами первой необходимости мирного населения, пострадавшего в ходе военных действий.