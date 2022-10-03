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Питерец.ру » Общество » Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента

Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Александр Бельский открыл в Мариуполе общественную приемную петербургского парламента

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутат Игорь Высоцкий открыли в Мариуполе (ДНР) общественную приемную петербургского парламента. Жители города-побратима Петербурга смогут получить там бесплатную юридическую и гуманитарную помощь, а также консультации по вопросам трудоустройства и социальной поддержки.– В своем выступлении Президент России Владимир Путин обозначил главный принцип нашего взаимодействия – жители Мариуполя навсегда становятся гражданами Российской Федерации. Мы понимаем, что сейчас будет очень много вопросов организационного и правового характера как непосредственно у жителей города, так и у местной власти. Мы готовы помочь им адаптироваться в новых условиях, наладить в Мариуполе нормальную жизнь. Такой опыт у нас есть. В свое время депутаты петербургского парламента уже помогли севастопольским коллегам интегрировать городское законодательство в правовую систему России, – объяснил Александр Бельский.

Вместе с главой Мариуполя Константином Иващенко спикер посетил базу петербургских строителей, которые сейчас участвуют в восстановлении донбасского города. За минувшие три с лишним месяца в строй введены 3 детских сада и 3 школы, оборудованы игровые и спортивные площадки. Работа идет на 29 объектах. В первую очередь внимание уделяется ремонту поликлиник, больницы и 4 общежитий.

– Хочу сказать огромное спасибо нашим строителям. Без преувеличения – героические люди. В очень непростых условиях они работают в буквальном смысле слова 24/7. Петербуржцам не надо объяснять, как важно встретить зиму с крышей над головой. Блокадная память передается из поколения в поколение. Наверное поэтому наша база в Мариуполе по сути превратилась в гуманитарный центр. Жители города знают, что там обязательно помогут. Тем более, с этой базы работают и петербургские медики, которые выезжают на самые сложные случаи, – рассказал Александр Бельский.

Напомним, что Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами в июне 2022 года. Сейчас Северная столица помогает мариупольцам с восстановлением образовательной, социальной, культурной и транспортной инфраструктуры, а также жилищным строительством. Летом порядка 1,5 тыс. детей из донбасского города отдохнули в петербургском лагере «Дружных».

Источник: ЗАКС
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