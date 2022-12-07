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При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи

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43
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
При поддержке депутатов в зону СВО отправлены элементы боевой экипировки и теплые вещи

Сегодня при поддержке Законодательного Собрания Санкт-Петербурга был отправлен груз для солдат, участвующих в специальной военной операции. Бронежилеты, бронешлемы, квадрокоптеры и теплые вещиполучит одно из подразделений на территории Донецкой Народной Республики.

Груз собран силами депутатов, регионального отделения общественной организации «Боевое Братство», курсантов и педагогов Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Синявина, а также жителей Невского района.

– Петербург всеми силами продолжает поддерживать наших бойцов. Помощь, которую вы оказываете нашим солдатам, бесценна. Особенно вещи, которые вы собираете. Бойцы знают, что о них помнят, что у них есть надежный тыл, – сказал на встрече со студентами, участниками акции,Александр Бельский, спикер парламента.

Депутат, руководитель организации «Боевое Братство» Игорь Высоцкий также поблагодарил участников акции, отметивбольшую роль курсантов и их родных. Директор Морской технической академии Виктор Никитин выразил уверенность, что учащиеся продолжат участие в сборе вещей, необходимых солдатам в зоне СВО.

Также в рамках встречи гости осмотрели музей учебного учреждения.

Источник: ЗАКС
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