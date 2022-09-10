Беглов поздравил жителей Мариуполя с 79-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских войск

Губернатор Александр Беглов направил главе Администрации Мариуполя Константину Иващенко поздравление, в котором от имени петербуржцев поздравил жителей города-побратима с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В ходе Донбасской наступательной операции Мариупольский десант Красной Армии 8-10 сентября 1943 года преодолел вражескую оборону и выбил оккупантов из города.

В освобождении Мариуполя участвовали войска Южного фронта под командованием генерала Федора Толбухина и Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала Сергея Горшкова.

«К сожалению, сегодня нам приходится вновь вести борьбу с нацизмом, с приверженцами преступной идеологии, не усвоившими уроков Великой Отечественной войны», - говорится в обращении Александра Беглова.

«Мужественные воины Донецкой Народной Республики, Российской Армии, добровольцы освободили Мариуполь от врага. Они черпали духовные силы в подвиге дедов и отцов», – отметил губернатор.

Александр Беглов подчеркнул, что сегодня Мариуполь восстанавливается, налаживает мирную жизнь. Петербург активно участвует в этой работе.

Глава Петербурга пожелал руководству города и всем жителям здоровья, трудовых успехов, мирного неба над головой.

«Санкт‑Петербург всегда рядом с Мариуполем!» - отметил Александр Беглов.