В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи

Теплые вещи, медикаменты, продукты, гвардейские ленты – все эти и многие другие вещи первой необходимости собрали жители Петербурга для бойцов, которые в рамках специальной военной операции находятся на передовой. Машины с гуманитарным грузом отправились от здания администрации Кировского района.

В сборе вещей приняли участие учащиеся школ и учреждений дополнительного среднего образования, члены ветеранских общественных организаций, сотрудники различных подведомственных учреждений города, спортивных секций, члены волейбольной команды «Грифон», студенты и преподаватели Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета, сотрудники Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Юные жители города нарисовали для защитников Отечества рисунки и подготовили послания с теплыми пожеланиями. Неравнодушные горожане собрали также денежные средства на бензин.

Организатором выступил национальный некоммерческий фонд поддержки и развития социально значимых проектов «Зов». Его руководитель Игорь Аверкиев лично повез гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Поддержку им оказала постоянная Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Активное участие в сборе вещей приняли руководитель Санкт Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Комитета участников обороны Ленинграда и ЖБЛ, Герой социалистического труда, житель блокадного Ленинграда, заслуженный учитель РФ, Почетный химик СССР Людмила Смирнова и многие другие ветераны.