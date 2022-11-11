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Питерец.ру » Общество » В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи

В Петербурге для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Для бойцов ДНР и ЛНР собрали очередную партию гуманитарной помощи

Теплые вещи, медикаменты, продукты, гвардейские ленты – все эти и многие другие вещи первой необходимости собрали жители Петербурга для бойцов, которые в рамках специальной военной операции находятся на передовой. Машины с гуманитарным грузом отправились от здания администрации Кировского района.

В сборе вещей приняли участие учащиеся школ и учреждений дополнительного среднего образования, члены ветеранских общественных организаций, сотрудники различных подведомственных учреждений города, спортивных секций, члены волейбольной команды «Грифон»,  студенты и преподаватели Санкт-Петербургского Государственного морского технического университета, сотрудники Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.  Юные жители города нарисовали для защитников Отечества рисунки и подготовили послания с теплыми пожеланиями. Неравнодушные горожане собрали также денежные средства на бензин.

Организатором выступил национальный некоммерческий фонд поддержки и развития социально значимых проектов «Зов». Его руководитель Игорь Аверкиев лично повез гуманитарную помощь в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Поддержку им оказала постоянная Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга.

Активное участие в сборе вещей приняли руководитель Санкт Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Комитета участников обороны Ленинграда и ЖБЛ, Герой социалистического труда, житель блокадного Ленинграда, заслуженный учитель РФ, Почетный химик СССР Людмила Смирнова и многие другие ветераны.

Источник: ЗАКС
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