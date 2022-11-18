Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга завершился сбор гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции «Посылка солдату». В ней приняли участие депутат Константин Чебыкин и его команда. Вместе со своими детьми они собрали коробки с самым необходимым для тех, кто несёт службу на территории проведения специальной военной операции.

– Моя команда побывала в Школе №31. Здесь для наших солдат собрано 40 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости. Ребята, родители, учителя, благодарю вас за неравнодушие и активное участие! Волонтёрство, помощь и поддержка имеют большое значение в жизни каждого человека нашей Родины, – сказал Константин Чебыкин.

Сегодня из пункта сбора гуманитарной помощи, который расположен в Центре творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском» от школ района в зону специальной военной операции отправлено около 4 тонн груза.