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Питерец.ру » Общество » Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»

Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Команда депутата Константина Чебыкина приняла участие в акции «Посылка солдату»

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга завершился сбор гуманитарной помощи в рамках общероссийской акции «Посылка солдату». В ней приняли участие депутат Константин Чебыкин и его команда. Вместе со своими детьми они собрали коробки с самым необходимым для тех, кто несёт службу на территории проведения специальной военной операции.

– Моя команда побывала в Школе №31. Здесь для наших солдат собрано 40 коробок с продуктами питания и предметами первой необходимости. Ребята, родители, учителя, благодарю вас за неравнодушие и активное участие! Волонтёрство, помощь и поддержка имеют большое значение в жизни каждого человека нашей Родины, – сказал Константин Чебыкин.

Сегодня из пункта сбора гуманитарной помощи, который расположен в Центре творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском» от школ района в зону специальной военной операции отправлено около 4 тонн груза.

Источник: ЗАКС
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