На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД ограничат пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 83 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД),на транспортной развязке на пересечении с продолжением улицы Пионерстроя (Волхонское шоссе)будет ограничена пропускная способность съезда №1.

«В связи с производством работ по замене шумозащитных экранов будет ограничена пропускная способность съезда с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Работы будут производиться в полосе безопасности в период с 26 января по 10 марта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.