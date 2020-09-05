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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД) на транспортной развязке на пересечении с Пулковским шоссе (км 68 внутреннего кольца, км 73 внешнего кольца) ограничат пропускную способность съезда № 7.

«В связи с производством работ по ремонту щебеночно-мастичного деформационного шва в период с 5 по 7 сентября 2020 года будет перекрыта половина проезжей части на съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы на съезде будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части съезда, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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