На КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 80 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») ограничат пропускную способность съезда № 7.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.