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Питерец.ру » Общество » На КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов

На КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Таллинским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 80 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») ограничат пропускную способность съезда № 7.

«В связи с производством работ по замене деформационного шва в период с 10 августа по 7 сентября будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область, на Таллинское шоссе по направлению в Красное Село. На данном съезде всего две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа. В начале производятся работы на одной половине проезжей части, затем на другой» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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