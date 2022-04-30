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Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 51 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») будет ограничена пропускная способность на съезде №8.

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части 4 и 5 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внутреннего кольца КАД в направлении Ленинградской области. На данном съезде всего две полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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