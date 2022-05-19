ента новостей

20:52
Волейбольный тренер Андрей Воронков схлопотал длительную дисквалификацию за расизм в отношении кубинской спортсменки
17:12
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
14:28
Комблаг получил не менее 3 тысяч жалоб на разбитые дороги
10:04
Активность помогает справляться со стрессом
07:59
Платите через СБП
07:57
Финны останутся без газа?
17:56
Эрнест Макаренко осудил нежелание Беглова сделать Петербург и Луганск побратимами
16:19
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Карпинского
13:40
На КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения
13:20
В Петербурге задержали мужчину подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
13:14
Отреставрированный портрет императрицы Марии Федоровны вернулся в экспозицию Эрмитажа
08:47
Кто из лидеров будет на ПМЭФ?
08:19
Он стал лучшим
07:54
Ориентируемся на Восток
13:43
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Ленинградской области ограничат пропускную способность
13:38
Росгвардейцы сдали кровь для пациентов петербургских больниц
11:44
Смольнинские «решалы» распродают должности глав районов Петербурга
10:55
Валентин Мария Тиль Вальгрек Самарин ренессанс серебряной фотографии SANKI
10:21
Готовятся заменить SWIFT
09:39
Как оспорить долг за капремонт
09:00
Давайте снимем маски
11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
11:51
«Бедная корюшка»: экоактивист Шестаков прокомментировал гибель и дефицит рыбы в Петербурге
10:24
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
08:45
Адекватные немцы опасаются
08:18
Мошенники стали действовать по-новому
07:57
Праздник корюшки удался
00:27
Тем временем в Финляндии начался чемпионат мира по хоккею…
17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
10:20
Почему провались транспортная реформа
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на 65 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») полностью перекроют съезды №4 и №6.

«В связи с производством работ по замене двух деформационных швов в период с 26 мая по 10 июня будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Санкт-Петербурга, с Витебского проспекта на внешнее кольцо КАД и съезд из Ленинградской области, с Московского шоссе на внешнее кольцо КАД» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-10-2021, 16:22
На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд
10-06-2018, 11:45
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
30-08-2018, 19:04
На развязке КАД с Московским шоссе на трое суток полностью перекроют съезд
11-06-2018, 12:16
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
14-05-2022, 17:54
На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью перекроют ещё два съезда
5-05-2022, 11:41
На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют ещё один съезд

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
284
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
393
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
350
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
406
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
Наверх