Майонез не так вреден?

«Питерец.ру» отмечает, что диетолог Татьяна Филиппова высказалась по поводу майонеза. По словам специалиста, вредность этого продукта, закрепившаяся в умах многих россиян, преувеличена.

Майонез, в самом деле, может испортить фигуру и негативно повлиять на здоровье. Однако эти моменты возможны при употреблении соуса с высокой калорийностью и большой жирностью. Достаточно выбрать майонез с нормальными показателями, и никаких проблем не будет.

Еще нужно учитывать состав продукта. Если приобрести майонез с натуральными компонентами и небольшим сроком годности, такой соус будет даже полезен. Вредным для здоровья оказываются различные добавки, красители, загустители, когда используются в большом количестве. Так что никакого вреда сам по себе майонез не приносит.