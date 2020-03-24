ента новостей

08:25
Вреден или полезен кофе?
07:54
Посылки на дом
16:07
Музей Суворова открыл выездную выставку в «Гранд Каньоне»
16:03
В Петербурге задержали автоугонщика
15:59
«Россия-Моя история» открывает эксклюзивный инстаграм-архив своих материалов
13:55
Дацюк сделал символический первый ход на шахматном турнире претендентов
09:04
Как будет проходить дистанционное обучение
08:22
Не приезжайте в Петербург
08:09
Кредитов стало меньше
07:27
Деньги на поддержку бизнеса?
00:54
Александр Церковный высказался о замене Плазы на Паскуаля
19:39
ОНФ в Санкт-Петербурге открыл первое окно «ОНФ.Помошь» в МФЦ
13:09
В Ленобласти мужчину подозревают в сбыте поддельных денег
09:25
Когда следует обращаться к врачу
07:54
Отношение к удаленной работе
00:25
При пустых трибунах баскетбольный «Спартак» уступил клубу «Восток-65»
23:49
«Коммерсант»: Сергей Шнуров собрался в ЗаКс?
17:58
В Ленобласти закрывают полигон и думают, куда деть полмиллиона тонн мусора
14:59
На севере Петербурга обокрали пенсионерку
14:53
В Петербурге полицейские раскрыли грабеж в офисе фирмы
09:43
Какой бизнес оказался в выигрыше?
09:05
Петербург вымоют
23:10
«Ак Барс» и Зарипов предлагают отменить плей-офф КХЛ
18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
18:17
ЗакС принял запрос Алексея Ковалева в защиту дома Басевича
18:13
Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков временно закрыт
18:11
Михаил Романов проинспектировал проблемные объекты поселка Усть-Ижора
11:34
В Приморском районе задержали похитилелей внедорожников «Land Rover»
07:49
Как уберечься от коронавируса?
07:49
ЕВРО-2020 перенесли
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Вреден или полезен кофе?

Вреден или полезен кофе?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Петербургский кардиолог высказался относительно пользы и вреда кофе

Относительно кофе существует распространенное мнение, что этот продукт оказывает негативное воздействие на человеческий организм. По этому поводу ведутся споры и дискуссии. Кто-то считает кофе вредным, другие же утверждают, что достаточно не употреблять этот напиток слишком много.

Петербургский кардиолог Александр Сонин высказался о свойствах этого напитка и существующих мифов вокруг него. Врач опроверг утверждение о вреде кофе. По словам Сонина, кофе не вреден для здоровья и не вызывает сердечно-сосудистые заболевания. К тому же при постоянном употреблении напиток не повышает, а понижает артериальное давление. Здесь Сонин сослался на позицию академика Ирины Чазовой.

«Питерец.ру» подчеркивает, что ученые и раньше высказывались о пользе кофе. В частности некоторые американские специалисты утверждают, что кофеин помогает в борьбе с ожирением.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-09-2015, 00:44
Натуральный кофе - за и против
27-03-2018, 18:06
Кое-что о кофе
4-12-2019, 08:08
В Ленобласти будут производить кофе
8-07-2016, 08:31
Удивительная выставка «Чай и кофе с церемониями и без…»
27-09-2017, 14:49
Проект «Мода в Музее» - День кофе
8-08-2014, 00:58
«Только попробуй!» - грандиозный фестиваль кофе в нашем городе!

Происшествия на дорогах

0
239
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
0
848
27-02-2020, 13:42
На Дунайском проспекте произошло ДТП с участием пешеходов
0
963
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
1 235
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
Наверх