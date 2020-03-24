Вреден или полезен кофе?

Относительно кофе существует распространенное мнение, что этот продукт оказывает негативное воздействие на человеческий организм. По этому поводу ведутся споры и дискуссии. Кто-то считает кофе вредным, другие же утверждают, что достаточно не употреблять этот напиток слишком много.

Петербургский кардиолог Александр Сонин высказался о свойствах этого напитка и существующих мифов вокруг него. Врач опроверг утверждение о вреде кофе. По словам Сонина, кофе не вреден для здоровья и не вызывает сердечно-сосудистые заболевания. К тому же при постоянном употреблении напиток не повышает, а понижает артериальное давление. Здесь Сонин сослался на позицию академика Ирины Чазовой.

«Питерец.ру» подчеркивает, что ученые и раньше высказывались о пользе кофе. В частности некоторые американские специалисты утверждают, что кофеин помогает в борьбе с ожирением.