Что с разгрузочными днями?

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Камилла Тимошенко высказалась по поводу разгрузочных дней. По словам специалиста, недоедание негативно отразится на организме человека. Причем это более опасно, нежели голодание. Когда еды оказывается меньше или ее нет, мозг становится дезориентирован. Он начинает работать, что организм программируется на накопление жирового запаса.

Если же разгрузочный день получается естественным способом, то проблем не возникает. В такой ситуации человек просто не хочет есть. Но если он заставляет себя воздержаться от пищи, то могут быть негативные последствия. Чтобы избежать этого, нужно четко планировать разгрузочные дни. Такой подход может оказаться эффективным.

Здесь необходимо выбрать методику и последовательно ее применять. Если правильно подходить к вопросу разгрузочных дней, это приводит к снижению веса и укреплению здоровья. Неправильный подход не даст какого-либо результата или обернется негативными последствиями.