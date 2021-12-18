Пейте кефир

Молочные продукты, особенно если они натуральные и качественные, очень полезны для здоровья. Но среди этих полезных выделяются лидеры. Какой же продукт оказывает наиболее позитивное воздействие на наш организм.

Диетолог Зюзал Ялчин считает, что наиболее полезным из всех молочных продуктов является кефир. Он противостоит различных опухолях, снижает холестерин. В кефире огромное количество микроорганизмов, там содержатся минералы, аминокислоты и другие полезные вещества. Кефир полезен людям, страдающим язвой, гипертонией, астмой, бронхитом. Продукт помогает при экземе, нервных расстройствах, нарушениях желчи.

«Питерец.ру» отмечает, что о пользе кефира для человеческого здоровья известно давно. Возникает повод еще раз вспомнить о целебных свойствах этого молочного продукта.