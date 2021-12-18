ента новостей

11:01
Откуда попал «омикрон»
10:31
Где хорошо платят пожилым
10:04
Пейте кефир
12:43
«Алые паруса» получили приз премии «Самый ОК»
12:22
Выставка токийского художника Хироаки Мияямы «Гэндзи-моногатари»
12:20
Выставка «Охота на Снарка»
12:14
«Новогодняя мистерия» в Историческом парке
12:12
На праздновании 18-летия голландской принцессы нарушили правила Covid-19
12:07
Супер Тайфун Рай обрушился на Филиппины
12:03
Куба вновь открывается для мира
11:51
В Петербурге задержали водителя, совершившего наезд на двух инспекторов ДПС
11:46
В Петербурге задержали троих мужчин, похищавших деньги у пенсионеров
08:20
Опять спасали рыбаков
08:15
Омикрон дошел до нас
05:27
Появится тринадцатая пенсия
17:14
Выставка Максима Атаянца «Рисунки и акварели»
16:55
Франция не пускает британских туристов из-за проблем с Omicron
16:50
Королева Елизавета II отменила предрождественский семейный обед
16:46
Около ж/д станции Броневая электричка сбила женщину
13:57
Супер Тайфун Рай обрушивается на Филиппины
13:52
Специалисты Лабораторной службы Хеликс и Военно-медицинской академии определили факторы, влияющие на динамику выработки и сохранения антител к COVID-19
13:50
Подведены итоги стратегического совещания по вопросам инновационной терапии в Нижнем Новгороде
13:36
В Петербурге у Гренадерского моста сгорел автомобиль ДПС
13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
13:20
В Приморске тушили ангар с лодками
13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
11:03
Как выбрать елку?
09:27
Судятся против Кью-Ар кодов
08:50
В Петербурге любят кофе
00:48
Стефан Карри из «Голден Стэйт» установил новый рекорд НБА по количеству точных дальних бросков за карьеру
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Пейте кефир

Пейте кефир

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rskrf.ru
Диетолог рассказал о самом полезном молочном продукте

Молочные продукты, особенно если они натуральные и качественные, очень полезны для здоровья. Но среди этих полезных выделяются лидеры. Какой же продукт оказывает наиболее позитивное воздействие на наш организм.

Диетолог Зюзал Ялчин считает, что наиболее полезным из всех молочных продуктов является кефир. Он противостоит различных опухолях, снижает холестерин. В кефире огромное количество микроорганизмов, там содержатся минералы, аминокислоты и другие полезные вещества. Кефир полезен людям, страдающим язвой, гипертонией, астмой, бронхитом. Продукт помогает при экземе, нервных расстройствах, нарушениях желчи.

«Питерец.ру» отмечает, что о пользе кефира для человеческого здоровья известно давно. Возникает повод еще раз вспомнить о целебных свойствах этого молочного продукта.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-12-2014, 08:07
Вкусно, и для здоровья полезно
24-03-2020, 08:25
Вреден или полезен кофе?
7-09-2020, 09:12
Что снимает похмелье?
22-09-2020, 07:59
В чем польза арахиса
22-09-2016, 23:25
Чем полезен зелёный чай?
8-06-2020, 09:56
Опасность солянки

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
152
16-12-2021, 13:25
В Ленобласти в ДТП пострадал трехлетний ребенок
1
130
16-12-2021, 13:09
По факту смертельного ДТП на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
0
168
15-12-2021, 13:25
В Петербурге произошло тройное ДТП со смертельным исходом
0
286
13-12-2021, 12:44
В Ленобласти в ДТП погибли трое человек
Наверх