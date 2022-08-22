Психотерапевт о кофе

Психотерапевт Сергей Обложко высказался относительно кофе. По словам специалиста, кофеин не может придавать людям дополнительные силы. Он лишь задействует резервы, которые имеются у организма. За счет этого употребление напитка может бодрить.

Однако если пить кофе много, то у человека не останется внутренних резервов. Это приведет к раздражительности и утрате концентрации. Так что злоупотребление «кофейной бодростью» может дать обратный эффект.

«Питерец.ру» отмечает, что в последние годы высказывалось мнение по поводу вредности кофе. Однако какого-либо вреда организму этот напиток не приносит. Главное – не злоупотреблять им. Получается, кофе, в самом деле, бодрит, если подходит к этому вопросу разумно.