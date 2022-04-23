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Питерец.ру » Общество » Какой кулич полезен

Какой кулич полезен

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Диетолог дала советы по поводу выбора кулича

Петербургский диетолог Инна Кононенко дала советы относительно выбора кулича. Если вы приобретаете его в магазине, оцените внешний вид продукта и срок хранения. Хороший кулич не должен быть пригоревшим. Еще важно, чтобы в нем не было много консервантов. На наличие таковых будет указывать большой срок годности.

Если вы покупаете кулич, соответствующий двум перечисленным критериям, он будет полезнее. При этом можно приготовить кулич в домашних условиях. По словам Кононенко, лучше делать пасхальную выпечку с низким содержанием углеводов.

«Питерец.ру» напоминает, что завтра православные христиане и некоторые протестанты отмечают праздник Пасхи. В этот день люди посещают церковь и совершают религиозные обряды. Пасха отмечается и на бытовом уровне. Даже далекие от церкви люди в этот день пекут куличи и красят яйца.

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